ضبط مطلوب في جريمة قتل بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة مطلوبا في واقعة قتل.

وارتكبت الجريمة في دائرة مركز شرطة العلالقة بالمدينة، حسب بيان مديرية أمن صبراتة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم ثم أودع الحجز.

ضبط شخص بحوزته أسطوانات غاز وهواتف مسروقة

ويوم السبت الماضي، ضبط أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي صبراتة شخصا من خارج المدينة، بحيازته أسطوانات غاز مسروقة، وذلك أثناء محاولته بيعها.

- ضبط شخص بحوزته أسطوانات غاز مسروقة في صبراتة

واعترف المتهم بسرقة الأسطوانات من أحد مستودعات الغاز بمنطقة السيدة زينب، وأنها ليست جريمته الأولى، إذ عثر بحوزته على هواتف محمولة مسروقة.