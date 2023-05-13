ارتباك بجدول الرحلات من وإلى مطار معيتيقة بسبب منخفض جوي

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب منخفض جوي على مدينة طرابلس في ارتباك بجدول الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي، وإعلان شركة الأجنحة الليبية القادمة إلى المطار من تونس إلى العودة أدراجها.

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان مقتضب، إن المنخفض الجوي على مدينة طرابلس أثر بشكل كبير على حركة الملاحة الجوية به لمسافة 200 متر فقط من سطح الأرض، وتسبب في انعدام الرؤية تمامًا. ولفتت الإدارة إلى أن ذلك تسبب في إيقاف الرحلات موقتًا، وأشارت إلى أن جميع الرحلات المتوجهة إلى المطار ستستأنف حركتها الطبيعية بمجرد تحسن الطقس ووضوح الرؤية.

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ونبهت الإدارة إلى رحلات شركات «البرنيق» القادمة من بنغازي و«الأجنحة الليبية» القادمة من تونس عادت أدراجها، فيما تأخرت رحلة «الأجنحة الليبية» (YL810) القاصدة تونس.

فتح الملاحة بمطار معيتيقة

ولاحقًا عادت الإدارة وأعلنت الانتهاء من إجراءات الركاب لرحلة الأجنحة الليبية «YL820» متوقعة الإقلاع بعد دقائق.

وبين إعلان توقف الرحلات وعودتها، أعلنت شركة الأجنحة الليبية للطيران إن رحلتها «YL801» القادمة من مطار تونس إلى مطار معيتيقة عادت أدراجها بسبب غلق مطار معيتيقة جراء سوء الأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وأشارت الشركة في بيان، إلى الإعلان عن مستجدات جدول رحلاتها إلى مطار معيتيقة حال تحسن الرؤية الجوية.