  • Alwasat News
Atwasat

ارتباك بجدول الرحلات من وإلى مطار معيتيقة بسبب منخفض جوي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 07:53 مساء
ارتباك بجدول الرحلات من وإلى مطار معيتيقة بسبب منخفض جوي
من الانتهاء من إجراءات الركاب لرحلة الأجنحة الليبية (YL820)، 13 مايو 2023. (مطار معيتيقة)
alwasat radio

تسبب منخفض جوي على مدينة طرابلس في ارتباك بجدول الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي، وإعلان شركة الأجنحة الليبية القادمة إلى المطار من تونس إلى العودة أدراجها.

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان مقتضب، إن المنخفض الجوي على مدينة طرابلس أثر بشكل كبير على حركة الملاحة الجوية به لمسافة 200 متر فقط من سطح الأرض، وتسبب في انعدام الرؤية تمامًا. ولفتت الإدارة إلى أن ذلك تسبب في إيقاف الرحلات موقتًا، وأشارت إلى أن جميع الرحلات المتوجهة إلى المطار ستستأنف حركتها الطبيعية بمجرد تحسن الطقس ووضوح الرؤية.

- «الأرصاد»: منخفض صحراوي على مناطق غرب ليبيا (السبت 13 مايو 2023)

ونبهت الإدارة إلى رحلات شركات «البرنيق» القادمة من بنغازي و«الأجنحة الليبية» القادمة من تونس عادت أدراجها، فيما تأخرت رحلة «الأجنحة الليبية» (YL810) القاصدة تونس. 

فتح الملاحة بمطار معيتيقة
ولاحقًا عادت الإدارة وأعلنت الانتهاء من إجراءات الركاب لرحلة الأجنحة الليبية «YL820» متوقعة الإقلاع بعد دقائق.

وبين إعلان توقف الرحلات وعودتها، أعلنت شركة الأجنحة الليبية للطيران إن رحلتها «YL801» القادمة من مطار تونس إلى مطار معيتيقة عادت أدراجها بسبب غلق مطار معيتيقة جراء سوء الأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة طرابلس. 

وأشارت الشركة في بيان، إلى الإعلان عن مستجدات جدول رحلاتها إلى مطار معيتيقة حال تحسن الرؤية الجوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

العدوان على غزة: تجدد القصف بين القطاع والاحتلال.. ومقتل فلسطينيين في الضفة ...
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 45% من سكان تاورغاء عادوا من النزوح إلى منازل مدمّرة وبلا بنية تحتية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 45% من سكان تاورغاء عادوا من ...
وصول قطع غيار خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس
وصول قطع غيار خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس
«ذا تايمز»: القذافي دفع 5 ملايين يورو لساركوزي مقابل عقود
«ذا تايمز»: القذافي دفع 5 ملايين يورو لساركوزي مقابل عقود
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر ...
ارتباك بجدول الرحلات من وإلى مطار معيتيقة بسبب منخفض جوي
ارتباك بجدول الرحلات من وإلى مطار معيتيقة بسبب منخفض جوي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي...
المزيد
بدء صيانة مهبط مطار مصراتة
بدء صيانة مهبط مطار مصراتة...
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو والاسترليني ( السبت 13 مايو 2023)
ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو والاسترليني ( السبت 13 مايو ......
ضبط 209 سيارات دون رخص في أبوسليم
ضبط 209 سيارات دون رخص في أبوسليم...
ارتباك بجدول الرحلات من وإلى مطار معيتيقة بسبب منخفض جوي
ارتباك بجدول الرحلات من وإلى مطار معيتيقة بسبب منخفض جوي...
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر المرأة ويطلبون إلغاءها فورًا
حقوقيون وشخصيات عامة يرفضون فرض حكومة الدبيبة قيودًا على سفر......
المزيد