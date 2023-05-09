الضاوي يطلع الحويج على خطة إنشاء معرض غوط بوساق الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع آمر الكتيبة «55 مشاة»، معمر الضاوي، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، على الخطة الاستراتيجية للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء المعرض الدولي الجديد بمنطقة غوط أبوساق في ورشفانة جنوب غرب طرابلس، بحسب المكتب الإعلامي للضاوي.

وأوضح مكتب الضاوي أن اختيار إنشاء المعرض في غوط بوساق جاء بسبب موقعها الاستراتيجي القريب من المنافذ البحرية والجوية بالعاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ينفذ المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ450 ألف متر مربع، وأن تبلغ إجمالي مساحة صالات العرض المستهدفة مبدئيًا 13 ألفًا و55 مترًا مربعًا.

- الحويج يوجه بالتواصل مع «المركزي» لتقديم التسهيلات للشركات والمصدرين

وأضاف المكتب الإعلامي أن مشروع إنشاء معرض غوط بوساق الدولي، يأتي تتويجًا لعدة دراسات اقتصادية أجراها الضاوي مع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال الفترة الماضية لمعرفة الجدوى الاقتصادية المرجوة من المشروع.

الهدف من معرض غوط بوساق

ويهدف المشروع إلى «إعادة الحياة لمدينة ورشفانة وجعلها محط أنظار العالم أجمع بعد فرض واستتباب الأمن فيها وتوفير كافة أساسيات الحياة والعيش الكريم لأبنائها وقاطنيها، وهو أبرز خطط الضاوي للتنمية في المنطقة» وفق المكتب الإعلامي.

وحضر اللقاء الذي عُقِد بالبيت العامر بورشفانة، رئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول.

لقاء الحويج والضاوي بالبيت العامر في ورشفانة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للضاوي)

لقاء الحويج والضاوي بالبيت العامر في ورشفانة، الثلاثاء 9 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للضاوي)