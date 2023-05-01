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بعد توقف 12 عامًا.. عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بمعدل 100 مليون قدم مكعب يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 12:56 صباحا
بعد توقف 12 عامًا.. عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بمعدل 100 مليون قدم مكعب يوميًا
إحدى منشآت الغاز في موقع تابع لشركة البريقة. (أرشفية: الشركة)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الأحد، عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بمعدل حوالي 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وذلك بعد توقفٍ دام لمدة 12 عامًا.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالشكر للعاملين من فرق التشغيل والصيانة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة الوطنية للنفط، مثمنين جهودهم في سبيل استمرار تدفق الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وذلك في بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

- ضوء أخضر بـ«عَمرة شاملة» لمجمع مليتة الصناعي وحقلي بحر السلام والوفاء

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مؤسسة النفط بدء الإيقافالتام لمجمع مليتة الصناعي لغرض إجراء العمرة الشاملة بالمجمع وحقل بحر السلام وحقل الوفاء، مؤكدة أنها اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لتعويض النقص في الغاز أثناء فترة التوقف، وكذلك جاهزية فرق العمل وقطع الغيار.

وفي اجتماع لمؤسسة النفط مع ممثلين من إدارات شركات مليتة وسرت وقرين ستريم والواحة والزويتينة والبريقة، جرى مناقشة الترتيبات اللازمة خلال فترة التوقف الشامل لمجمع مليتة، لضمان توفير كميات من الغاز الطبيعى لتشغيل مجمع الحديد والصلب ومحطات الكهرباء، وكذلك إمكانية تأمين كميات إضافية من الغاز عبر خط 103 - حقل الساحل لإنتاج أكبر كميات ممكنة من الكهرباء لتغطية العجز المتوقع فى إمدادات الكهرباء نتيجة نقص الغاز خلال فترة التوقف والتى من المتوقع أن تستمر 3 أسابيع تقريبًا.

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