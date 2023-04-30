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اجتماع أمني موسع يناقش خطة تأمين طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 07:03 مساء
اجتماع أمني موسع يناقش خطة تأمين طرابلس
جانب من اجتماع لمديري أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع، الأحد 30 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)
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عُقِد بديوان مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، اجتماع أمني موسع ناقش الخطة تأمين العاصمة طرابلس وطوقها، ضمن مرحلتيها الأولى والثانية والدعم المقدم من وزارة الداخلية لمديريات أمن طرابلس والجفارة وجنزور تاجوراء والنواحي الأربع.

شارك في الاجتماع مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، ومدير أمن تاجوراء اللواء محمد دخيل، ومدير أمن جنزور اللواء الصديق العطوي، ومدير أمن النواحي الأربع اللواء نورالدين الشتوي، ومدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام والمراكز بالمديريات.

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وتناول الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني بين مديريات أمن طرابلس وطوقها وفرض السيطرة الأمنية من خلال تبادل المعلومات بين مختلف مكونات هذه المديريات، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على رفع وتيرة العمل الأمني، وتسخير كافة الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة الأمنية، بالإضافة إلى تفعيل أجهزة اللاسلكي، والتعاون بين أقسام شرطة النجدة والبحث الجنائي بين المديريات، وتفعيل التمركزات الأمنية المشتركة.

مدير الأمن طرابلس اللواء خليل وهيبة خلال الاجتماع، الأحد 30 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)
مدير الأمن طرابلس اللواء خليل وهيبة خلال الاجتماع، الأحد 30 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع لمديري أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع، الأحد 30 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع لمديري أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع، الأحد 30 أبريل 2023 (وزارة الداخلية)
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