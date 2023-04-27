نورلاند: اتفقت مع رئيس الكونغو على الحاجة الملحة لاستقرار ليبيا وتأمين حدودها

القاهرة - بوابة الوسط

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه اتفق مع رئيس الكونغو ساسو نغيسو، على «الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ليبيا، واستعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة».

وأضاف نورلاند، عبر حسابه على «تويتر»، أن الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو تدعمان «بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد».

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وخلال لقاء في برازافيل، أبلغ السفير الأميركي الرئيس ساسو نغيسو ووزير خارجيته جان كلود غاكوسو تقدير الولادت المتحدة لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة.

وفي 19 أبريل الجاري، قال السفير ريتشارد نورلاند إن الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات، داعيًا إلى «احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته».