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ضبط 27 مطلوبًا على ذمة قضايا في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 01:46 صباحا
ضبط 27 مطلوبًا على ذمة قضايا في الجفارة
شعار وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة (فيسبوك)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط 27 مطلوبًا لدى مراكز الشرطة في نطاق الجفارة.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن القافلة الأمنية المشتركة ألقت القبض على 27 شخصًا مطلوبين لدى مراكز الشرطة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى مراكز الشرطة المختصة.

- ضبط شخص متلبسا بسرقة أسلاك داخل محطة كهرباء في الجفارة

وأوضحت أن العملية جاءت بناء على الخطة الأمنية الصادرة عن مدير أمن الجفارة وتشكيل قافلة أمنية مشتركة لضبط المطلوبين لدى مراكز الشرطة والنيابات العامة.

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