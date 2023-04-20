ضبط 27 مطلوبًا على ذمة قضايا في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط 27 مطلوبًا لدى مراكز الشرطة في نطاق الجفارة.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن القافلة الأمنية المشتركة ألقت القبض على 27 شخصًا مطلوبين لدى مراكز الشرطة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى مراكز الشرطة المختصة.

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وأوضحت أن العملية جاءت بناء على الخطة الأمنية الصادرة عن مدير أمن الجفارة وتشكيل قافلة أمنية مشتركة لضبط المطلوبين لدى مراكز الشرطة والنيابات العامة.