شاهد «اقتصاد بلس»: هل أصبحت أزمة السيولة من الماضي؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على توفير سيولة نقدية في أنحاء البلاد، متسائلًا: هل باتت أزمة السيولة من الماضي؟

وفي الخامس من أبريل الجاري، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن قيمة السيولة الموزعة من فروع المصارف خلال شهر رمضان تجاوزت 11 مليار دينار، مشيرًا إلى نجاح خطة المصرف بهذا الخصوص. كما قدر المركزي معدل السيولة الموزعة على فروع المصارف كافة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 25 مليار دينار، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما أشار البرنامج إلى التبذير اليومي للطعام الذي أضحى ظاهرة، خصوصًا خلال شهر رمضان حيث ينتهي ببعض المواد الأساسية المدعمة من خزينة الدولة إلى مكب النفايات، رغم الشكاوى من غلاء المعيشة وارتفاع مستويات التضخم الذي أنهك الأسر الليبية.

وتشير التقديرات الدولية لمؤشر «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، إلى أن حصة الفرد الليبي الواحد من تبذير الطعام في حدود 75 كيلوغرامًا في العام، بالإضافة إلى أن معدل ما يرميه الليبيون من الأغذية سنويًا يتجاوز 513 ألف طن.

ولفت البرنامج إلى إعلان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأيام الثلاثة الأولى من شهر شوال (أيام عيد الفطر المبارك) عطلة رسمية، مع إضافة يوم رابع يمنح مباشرة للبعض ويصرف مقابل العمل فيه لآخرين.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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