حكومة باشاغا تدعم مستشفى «ابن سينا» في سرت بجهاز أشعة حديث

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلم قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى «ابن سينا» التعليمي في مدينة سرت، اليوم الثلاثاء، جهاز أشعة حديثًا مقدمًا من وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور علي الجروشي إن جهاز الأشعة الجديد الذي وصل قسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى من نوع «C.ARM»، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن جهود إدارة المستشفى لتوفير كافة الأجهزة الطبيبة لخدمة المرضى بمختلف التخصصات الطبية.

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وأكد الجروشي أن جهاز الأشعة الجديد سيدعم قسم الأشعة وسيسهم في تقديم مستوى متطور من الخدمات الطبية للمرضى بكل يسر وسهولة إضافة إلى الأجهزة الموجودة بالمستشفى.

وحضر تسليم الجهاز الجديد مساعد مدير عام المستشفى الدكتور جادالله درياق ومدير مكتب الخدمات والعلاقات بالمستشفى عبدالخالق احنيش وعدد من أطباء الأشعة.