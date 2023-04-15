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«الإمداد الطبي» يوفر شاحنة مستلزمات لمركز سبها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 07:42 مساء
«الإمداد الطبي» يوفر شاحنة مستلزمات لمركز سبها
تفريغ المستلزمات التي وفرها جهاز الإمداد الطبي لمركز سبها. (مركز سبها الطبي)
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دعا وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز د.توفيق الدرسي جهاز الإمداد الطبي لتوفير جميع الاحتياجات لمركز سبها الطبي.

وقال المركز إن شاحنة إمداد طبي وصلت إلى مخازن الصيدلة الخاصة بالمركز أمس الجمعة بتوجيهات مباشرة وكيل الوزارة.

احتياجات طبية لعلاج مرضى الجنوب
وأضاف المركز في بيان: «يأتي هذا الدعم تشجيعاً علي سير العمل والوقوف علي مقربة من احتياجات مركز سبها الطبي العاجلة وتأكيداً علي متابعة سير العمل داخل المركز وصد جميع العراقيل التي قد توجه استمرار العمل الطبي».

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وأشاد البيان بدور الدرسي والمجهودات المبذولة بتوفير العلاج والمعدات الطبية التي تضمن تقديم خدمات أكبر لقاصدي لمركز سبها، مضيفاً: لا ننسى دعمه اللامحدود حتي هذه اللحظات لمرضى المنطقة الجنوبية.

تفريغ المستلزمات التي وفرها جهاز الإمداد الطبي لمركز سبها. (مركز سبها الطبي)
تفريغ المستلزمات التي وفرها جهاز الإمداد الطبي لمركز سبها. (مركز سبها الطبي)
تفريغ المستلزمات التي وفرها جهاز الإمداد الطبي لمركز سبها. (مركز سبها الطبي)
تفريغ المستلزمات التي وفرها جهاز الإمداد الطبي لمركز سبها. (مركز سبها الطبي)
تفريغ المستلزمات التي وفرها جهاز الإمداد الطبي لمركز سبها. (مركز سبها الطبي)
تفريغ المستلزمات التي وفرها جهاز الإمداد الطبي لمركز سبها. (مركز سبها الطبي)
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