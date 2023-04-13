العدد 386: اهتمام بالجنوب يسبق «الانتخابات الموعودة».. وتحذير من «الدين العام»

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم العدد 386 من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحته الأولى موضوع يرصد استعدادات إجراء الانتخابات الليبية خلال 2023. وحمل الموضوع عنوان «تركيز أممي على الجنوب يسبق الانتخابات الموعودة».

ونقرأ في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء بعنوان «الإشراف على الانتخابات.. أزمة تتفاقم مع احتمالات ترشح الدبيبة وباشاغا».

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ونطالع في الصفحة الرابعة تفاصيل الحلقة الأخيرة من ندوة «الوسط» التي حل عليها الأكاديمي الليبي المرموق المقيم في أميركا الدكتور علي عبداللطيف احميدة ضيفًا، وجاءت بعنوان «علي عبداللطيف احميدة: الانتخابات ليست حلًا سحريًا.. وعلى النخبة الفاشلة التنحي».

ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع حول أزمة الكهرباء في ليبيا وعنوانه «أزمة الكهرباء.. تنتظر الحل قبل ذروة الصيف». وذلك بالتزامن مع إجراء عمرات لمحطات التوليد، وتوقيع عقد إنشاء محطة جديدة في زليتن بقدرة 1044ميغاوات، وبدء تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية.

ورطة بعد فضيحة التسريبات الأميريكية

وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير بعنوان «ورطة الاستخبارات الأميركية بعد فضيحة التسريبات».

ونطالع في الصفحة السابعة تقارير، منها تقرير يرصد تداعيات تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران على المنطقة خاصة في اليمن والعراق ولبنان. وجاء تحت عنوان «من الحوثيين إلى الأسد.. حراك دبلوماسي متسارع بعد اتفاق طهران والرياض».

تحذير من ارتفاع دين ليبيا العام

وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة موضوعات منها تقرير بعنوان «البنك الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام في ليبيا».

ونطالع في الصفحة التاسعة موضوعا بعنوان «ليبيا تخسر مليارات الدولارات سنويًا نتيجة التقصير في استعادة الغاز».

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الموسوعة الليبية الميسرة: المسيح مخلوق بإرادة الرب

وفي الصفحة الثانية عشر تواصل «الوسط» نشر حلقات الموسوعة الليبية الميسرة، وجاءت الحلقة الثانية عن ماهية ومبادئ الآريوسية في الفكر اللاهوتي وحملت عنوان «الموسوعة الليبية الميسرة: الله ليس له شبيه.. والمسيح مخلوق بإرادة الرب».

سباق أفلام العيد

ومن الثقافة إلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشر موضوعات منها تقرير رئيسي بعنوان «الحراري: «العامرية» مسلسل ليبي يحاكي أجواء مائة عام من العزلة».

وتحت عنوان «هيفاء ودينا وغادة ورمضان وسلامة يتصدرون شاشات سينما عيد الفطر» نقرأ في الصفحة نفسها موضوعًا عن سباق أفلام العيد في دور السينما المصرية.

كأس السلة لمن؟

ومن الفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشر موضوعات يتصدرها تقرير عن منافسات كأس السلة الليبي عنوانه «الاتحاد بـالعلامة الكاملة يواجه الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة».

وتتصدر الصفحة الخامسة عشر متابعة لمشوار الأهلي طرابلس بمنافسات البطولة العربية، وجاءت بعنوان «الزعيم يتخطى طلائع الجيش ويقترب من المجموعة الثانية بجانب الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي».

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