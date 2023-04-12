المنقوش وبن قدارة يناقشان التنسيق بشأن تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، في مكتبها بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.

وقالت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء تناول سبل دعم التعاون والتنسيق مع المؤسسة في مجال تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية، مما يسهم في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره، بما يخدم مصلحة ليبيا والشعب الليبي.

- إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز يتخطى 3 مليارات متر مكعب

وتجاوز إنتاج النفط الليبي 106 ملايين برميل خلال ثلاثة أشهر، فيما تخطى إنتاج الغاز خلال الفترة ذاتها حاجز المليارات الثلاثة، حسب إحصائية نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق اليوم.