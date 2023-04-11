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ضبط مهاجرين غير شرعيين متخفين بزي نسائي في راس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 01:58 صباحا
ضبط مهاجرين غير شرعيين متخفين بزي نسائي في راس لانوف
عدد من المهاجرين المضبوطين، الإثنين 10 أبريل 2023 (مديرية أمن راس لانوف)
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أعلنت مديرية أمن راس لانوف، اليوم الإثنين، ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين متخفين في زي نسائي، قادمين من الشرق إلى غرب البلاد.

وقالت المديرية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، دورية تابعة لقسم البحث الجنائي ضبطت المهاجرين في بوابة على الطريق العام، حيت جرى توقيف مركبة آلية كان يقودها شخص ليبي وبرفقته عدد من النساء المنتقبات، وبعد الاشتباه في الركاب جرى تفتيش السيارة، وتبين أن المنتقبات رجال يحملون الجنسية المصرية، دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.

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وأكدت المديرية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المضبوطين إلى النيابة الجزائية في بن جواد، والتي أمرت بحبسهم احتياطيا لمدة 6 أيام، لاستكمال التحقيقات واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيالهم.

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