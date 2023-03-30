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ليبيا تطلب استضافة مقر الأمانة العامة للتكتلات الثلاثية «الكوميسا – الاياك – السادك»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 04:34 مساء
ليبيا تطلب استضافة مقر الأمانة العامة للتكتلات الثلاثية «الكوميسا – الاياك – السادك»
وفد ليبيا المشارك في اجتماع التكتلات الثلاثية الأفريقية «الكوميسا – الاياك – السادك»، الأربعاء 29 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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طالبت ليبيا رسميا استضافة مقر الأمانة العامة للتكتلات الثلاثية «الكوميسا – الاياك - السادك»، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الخامس للتكتلات الأفريقية الذي عقدت فعالياته أمس الأربعاء عبر تقنية الفيديو.

وترأس وفد ليبيا المشارك في الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سعد الحنيش، ورافقه كل من جمعة رحومة ومحمود عبد ربه.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، إن الاجتماع الأفريقي استعرض تقارير الاجتماعات السادس والسابع والثامن والتاسع للجنة الوزارية القطاعية الثلاثية المعنية بالتجارة والجمارك والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الداخلية.

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دعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش في كلمته خلال الاجتماع على الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة الثلاثية في تطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ودعم أصحاب الأفكار الريادية.

وطالب الحنيش «الأمانة العامة للتكتلات الثلاثية بالموافقة على طلب دولة ليبيا بشأن استضافتها مقر الأمانة العامة»، داعياً كذلك التكتلات الأفريقية إلى «دعم الجهود المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بدولة ليبيا»، وفق وزارة الاقتصاد.

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