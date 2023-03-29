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تفعيل نظام غرف العمليات الذكية بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 01:13 صباحا
تفعيل نظام غرف العمليات الذكية بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية
نظام غرف العمليات الذكية بجهاز الأمن العام، الثلاثاء 28 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، تفعيل نظام غرف العمليات الذكية والاستجابة السريعة ونظام البلاغات والاستعلام الأمني الموحد بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن هذه الخطوة التي قام بها فريق فني من مهندسي مركز المعلومات والتوثيق تأتي استكمالًا لمراحل مشروع التحول الرقمي وربط مكونات الوزارة رقميًا ودعم الأجهزة الأمنية بنظام موحد للمعلومات.

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وسبق أن أقامت إدارة التدريب بمركز المعلومات والتوثيق دورات تدريبية استهدفت عددًا من منتسبي جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، بهدف رفع كفاءتهم وتمكينهم للعمل على هذه الأنظمة الرقمية الأمنية.

نظام غرف العمليات الذكية بجهاز الأمن العام، الثلاثاء 28 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
نظام غرف العمليات الذكية بجهاز الأمن العام، الثلاثاء 28 مارس 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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