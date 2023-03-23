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«الداخلية» تُركب أنظمة رقمية في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 09:42 مساء
«الداخلية» تُركب أنظمة رقمية في الكفرة
جانب من تركيب الأنظمة الرقمية في نطاق مديرية أمن الكفرة، الخميس 23 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
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بدأ مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، تركيب الأنظمة الرقمية في نطاق مديرية أمن الكفرة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الأنظمة الرقمية تشتمل على نظام البلاغات والاستعلام الأمني الموحد، ونظام إصدار شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية، ونظام غرف العمليات الذكية والاستجابة السريعة.

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وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتي فى إطار توحيد المؤسسة الأمنية، والسعي لربط جميع مديريات الأمن لإتاحة الخدمات الأمنية للمواطنين، وتوفيراً للوقت والجهد.

وتعلن الوزارة بشكل دوري عن نتائج إيجابية للمنظومة الرقمية، سواء ما يتعلق بضبط السيارات المسروقة أو القبض على متهمين في وقائع جنائية بعموم البلاد.

جانب من تركيب الأنظمة الرقمية في نطاق مديرية أمن الكفرة، الخميس 23 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من تركيب الأنظمة الرقمية في نطاق مديرية أمن الكفرة، الخميس 23 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من تركيب الأنظمة الرقمية في نطاق مديرية أمن الكفرة، الخميس 23 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من تركيب الأنظمة الرقمية في نطاق مديرية أمن الكفرة، الخميس 23 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من تركيب الأنظمة الرقمية في نطاق مديرية أمن الكفرة، الخميس 23 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
جانب من تركيب الأنظمة الرقمية في نطاق مديرية أمن الكفرة، الخميس 23 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
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