الكوني: ندعم جهود باتيلي للوصول للانتخابات في ظل توافق مبنى على السيادة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

وجدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية عام 2023 في ظل توافق مبنى على السيادة الوطنية، مؤكدا ضرورة التحضير لإجراء الانتخابات خلال الأجل المحدد، والاستفادة في هذا الصدد من دعم خبراء الأمم المتحدة لإنجاز هذا الاستحقاق.

وشدد الكوني، خلال لقاء مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، على أحقية الليبيين في أن يكون أي حل للأزمة السياسية الحالية والوصول إلى الانتخابات مبني على السيادة الوطنية.

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جاء ذلك خلال لقائه بنيويورك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة حول حسن إدارة الموارد المائية بنيويورك، تركز على بحث آخر مستجدات الوضع السياسي ودور الامم المتحدة وبعثتها في ليبيا، بحسب بيان نشره المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

ديكارلو: الأمم المتحدة لن تتأخر في دعم العملية الانتخابية في ليبيا

ونقل البيان عن وكيلة الأمين العام إشادتها بدعم المجلس الرئاسي لجهود المثل الخاص للأمين العام، وبالمستوى النوعي للشراكة بين الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي للوصول إلى الانتخابات.

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد على أن الأمم المتحدة لن تتأخر في دعم العملية الانتخابية في ليبيا، بمختلف الخبرات التي قد تتطلبها المرحلة. وأثنت بالخصوص على «الدور المحوري للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية وجمع الفرقاء».

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يجتمع مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو في نيويورك، الإثنين 28 مارس 2023 (المجلس الرئاسي)