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اللافي يبحث وباتيلي سبل إحراز تقدم نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 04:55 مساء
اللافي يبحث وباتيلي سبل إحراز تقدم نحو الانتخابات
لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي اليوم الإثنين/ 27 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي آخر تطورات المشهد السياسي والأمني، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي. 

وقدم باتيلي إحاطة لمحمد اللافي حول اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس مساء أمس، ومشاوراته مع الأطراف المحلية والدولية لضمان إجراء الانتخابات خلال العام الحالي، حسب البيان.

حوافز وضمانات بين الأطراف السياسية
وأوضح اللافي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر «أكدنا خلال اللقاء ضرورة الإسراع في إحراز تقدم نحو الانتخابات». ونوه إلى «التأكيد على ضرورة وجود حوافز وضمانات تمكن من استعادة الثقة بين الأطراف السياسية المتنافسة على السلطة لضمان نجاح الانتخابات ومشاركة الجميع فيها».

- باتيلي: الاجتماع الأمني في طرابلس يمثل «عملية بناء ثقة مهمة للقيادات الأمنية والعسكرية الليبية» 
- اجتماع أمني رفيع المستوى في طرابلس لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات
- تحدث عن «الأقلية المُعطِلة» وشروط الترشح والمجموعات المسلحة.. باتيلي يدعو إلى تهيئة الظروف في ليبيا لإجراء الانتخابات

فيما أشاد باتيلي بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد باعتباره الشريك الرئيسي للبعثة.كما تناول اللقاء ملف المصالحة الوطنية والخطوات المتَخذة لانعقاد المؤتمر الجامع للمصالحة.

لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي اليوم الإثنين/ 27 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي اليوم الإثنين/ 27 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
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