شاهد في «وسط الخبر»: سباق الحملات الانتخابية المبكرة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على ما يُعتقد أنَّها حملات انتخابية مبكرة لقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في خضم حراك مكثف خلال الأيام الماضية، يشير إلى احتمالية تحرك المياه الراكدة باتجاه الانتخابات التي يأمل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أن تعقد قبل نهاية العام الجاري.

وفي حين يعتبر بعض المتابعين أن حفتر والدبيبة يسعيان من وراء حركتهما الميدانية إلى تسجيل نقاط انتخابية، استباقًا لأي جديد قد يطرأ على العملية السياسية خلال الفترة المقبلة، بينما يتساءل آخرون عن سيف القذافي الذي يأمل في عودة مجددة، وسط توقعات بنشاط واسع خلال الأشهر المتبقية من العام.

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ولاستقراء جوانب هذا الموضوع فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي، والصحفي الصغير الحيدري، والمحلل السيساي غازي معلي.

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