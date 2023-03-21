حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، حيّ المشير «عمارات 1015» بمدينة بنغازي، بحضور عدد من الشخصيات والقيادات العسكرية والأمنية، وبمشاركة أهالي وسُكان المنطقة، بحسب بيان مقتضب نشرته صفحة القيادة العامة على فيسبوك اليوم الثلاثاء.

ونشرت صفحة القيادة العامة صورًا من مراسم الافتتاح، والتي أقيمت في حديقة تابعة للحي.

إعادة تسمية «عمارات السبخة» بـ«حي المشير»

وأعادت «لجنة إعادة الإعمار والاستقرار» تسمية «عمارات 1015» المعروفة بـ«عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي، بـ«حي المشير»، حسبما أشارت قناة «فواصل» على فيسبوك».

وأضافت أن «عمارات السبخة» شهدت أعمال صيانة وتطوير من طلاء واجهات العمارات وشبكات الصرف الصحي والإنارة والمسطحات الخضراء والحدائق الترفيهية ومواقف السيارات، بعد ما كانت المنطقة تعاني أوضاعًا بيئية صعبة، وتهالك بنيتها التحتية.

- «إعادة إعمار بنغازي» توقع عقدًا مع شركة مصرية لتنفيذ أربعة جسور ونفق

- تنفيذ مشاريع جديدة بحي المساكن الجاهزة في بنغازي

وفي أبريل 2021، أعلن حفتر عن بناء 3 مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، «يمكن أن تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة»، حسبما قال خلال تجمع تحت اسم «ملتقى أسر الشهداء» آنذاك.

وأشار وقتها إلى «تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد تأهيلهم، إضافة إلى التكفل بمصاريف تعليم أبنائهم حتى المرحلة الجامعية».

حفتر يفتتح «عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي التي أعيد تسميتها بـ«حي المشير»، الثلاثاء 21 مارس 2023 (القيادة العامة)

«عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي التي أعيد تسميتها بـ«حي المشير» وافتتحها حفتر، الثلاثاء 21 مارس 2023 (القيادة العامة)

«عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي التي أعيد تسميتها بـ«حي المشير» وافتتحها حفتر، الثلاثاء 21 مارس 2023 (القيادة العامة)

«عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي التي أعيد تسميتها بـ«حي المشير» وافتتحها حفتر، الثلاثاء 21 مارس 2023 (القيادة العامة)

«عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي التي أعيد تسميتها بـ«حي المشير» وافتتحها حفتر، الثلاثاء 21 مارس 2023 (القيادة العامة)

«عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي التي أعيد تسميتها بـ«حي المشير» وافتتحها حفتر، الثلاثاء 21 مارس 2023 (القيادة العامة)

«عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي التي أعيد تسميتها بـ«حي المشير» وافتتحها حفتر، الثلاثاء 21 مارس 2023 (القيادة العامة)

حفتر يفتتح «عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي التي أعيد تسميتها بـ«حي المشير»، الثلاثاء 21 مارس 2023 (القيادة العامة)

حفتر يفتتح «عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي التي أعيد تسميتها بـ«حي المشير»، الثلاثاء 21 مارس 2023 (القيادة العامة)

«عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي التي أعيد تسميتها بـ«حي المشير» وافتتحها حفتر، الثلاثاء 21 مارس 2023 (القيادة العامة)