السايح يشارك في حفل إشهار شبكة تأمين النزاهة الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح في الحفل الافتراضي لإشهار الشبكة الدولية لتأمين النزاهة الانتخابية.

وألقى السايح كلمة خلال الحفل الذي عُقِد أمس الثلاثاء، في الجلسة المخصصة لدور استقلالية الإدارة الانتخابية في تعزيز نزاهة الانتخابات، مركزًا على الشروط التي تضمن استقلالية إدارة الانتخابات وأهمية تعزيز وحماية استقلالية هيئات إدارة الانتخابات، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

المنصة تُعنى بوضع قواعد سلوك لنزاهة الانتخابات

وحضر الحفل نائب رئيس وزراء السويد مارجو والسترم وممثلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية روزاريا توشي ورئيس المعهد الانتخابي الوطني في المكسيك لورنزو كودوفا والأمين العام للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات كيفن كاساس زامورا.

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وتجمع الشبكة الدولية لتأمين النزاهة الانتخابية الجهات الدولية الفاعلة والرائدة في مجال النزاهة الانتخابية لإنشاء منصة واسعة النطاق لتطوير وتعزيز الالتزام بالمعايير والمبادئ التوجيهية وقواعد السلوك التي تعالج التهديدات لنزاهة الانتخابات.