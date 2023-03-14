حفتر يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب إعلام القيادة العامة، اليوم الثلاثاء، أن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة في بنغازي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

ولم يعلن مكتب إعلام القيادة العامة أي تفاصيل بشأن اللقاء الذي جرى الكشف عنه بعد أيام من زيارة المبعوث الفرنسي إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة «p3+» مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في 8 مارس الجاري.

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وخلال زيارته إلى طرابلس الأسبوع الماضي، أجرى المبعوث الفرنسي بول سولير والسفير مصطفى مهراج على مدى يومين لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

إجراء الانتخابات في العام 2023

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «المبعوث الخاص بول سولير وسفير فرنسا مصطفى مهراج تحدثا مع السلطات الليبية. وعبرا عن دعمهما الكامل لمبادرة الممثل الخاص عبدالله باتيلي وأكدا ضرورة إجراء الانتخابات في العام 2023».

اجتماع حفتر مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير بمقر القيادة العامة في بنغازي. (القيادة العامة)

مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير خلال اجتماعه مع حفتر بمقر القيادة العامة في بنغازي. (القيادة العامة)