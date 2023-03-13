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احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 12:11 مساء
احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
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احتفلت مدارس في عدد من البلديات الإثنين باليوم الوطني للزي التقليدي.

ونشرت صفحة وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على موقع «فيسبوك» صورا لاحتفال الطلاب والطالبات والمعلمين والموظفين بتلك المناسبة، حيث ارتدوا الأزياء الليبية التقليدية والتراثية.

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وأشادت الوزارة بالفعالية التي تمثل «اعتزازا بالهوية الليبية»، مشيرة إلى أنها جاءت استجابة لدعوة الوزير موسى المقريف بارتداء الزي التقليدي خلال الدوام الرسمي اليوم.

الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي في عدة مدارس، 13 مارس 2023، (التعليم)
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