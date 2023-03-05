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ليبيا تدعو إلى إنشاء صندوق عالمي للطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 05:48 مساء
ليبيا تدعو إلى إنشاء صندوق عالمي للطوارئ
المنفي متحدثا أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا في الدوحة، الأحد، 5 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
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دعت ليبيا إلى إنشاء «صندوق عالمي للطوارئ» تسهم فيه دول العالم لمواجهة «الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع»، مجددة التأكيد على التزامها بالمبادئ السامية التي ترعاها الأمم المتحدة تجاه أقل البلدان نموًا.

جاءت دعوة ليبيا على لسان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- المنفي يشارك في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموًا

وقال المنفي في كلمته إن «ليبيا تدرك أن أقل البلدان نموًا قادرة على صناعة مستقبل زاهر لشعوبها رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها»، مؤكدًا دعم «برنامج عمل الدوحة للعقد 2022-2031، الذي يركز على إيجاد جيل جديد تجاه أقل البلدان نموًا».

ليبيا تعمل على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في أفريقيا
كما أكد المنفي حق البلدان الأقل نموًا في امتلاك المعرفة والتقنية وجسرِ الفجوة العلمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة إعطاء الأولوية للدعم المقدم لتنفيذ مخرجات خطة عمل الدوحة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وذكر المنفي أن ليبيا «تعمل على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في أفريقيا، بتسهيل تجارة العبور رغم مما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية»، مشددًا على ضرورة تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في أفريقيا، لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشاريع تنموية حقيقية.

المنفي متحدثا أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا في الدوحة، الأحد، 5 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي متحدثا أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا في الدوحة، الأحد، 5 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا في الدوحة، الأحد، 5 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا في الدوحة، الأحد، 5 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا في الدوحة، الأحد، 5 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا في الدوحة، الأحد، 5 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
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