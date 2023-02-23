«مؤسسة النفط» ترد على «أفريكا إنتلجنس» بشأن تحويل بنكي لشركة «BGN» الإماراتية

القاهرة - بوابة الوسط

نفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، ما قالت إنها «مزاعم وادعاءات مزيفة» نشرها موقع «أفريكا إنتلجنس» في 21 فبراير 2023، تحت عنوان «النائب العام في طرابلس يحقق في مدفوعات المؤسسة الوطنية للنفط لشركة النفطBGN International».

وقالت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الموقع «ادعى زورًا بأن النائب العام في طرابلس قد فتح تحقيقًا حول مدفوعات قامت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أطراف خارجية معينة».

- «أفريكا إنتلجنس»: تحويل بنكي «مشبوه» من مؤسسة النفط لشركة «BGN» الإماراتية

مؤسسة النفط: ننفذ عقودنا بشكل مهني

وشددت المؤسسة على أنّها «تعمل وفقًا للتشريعات والأحكام والقوانين الليبية، حيث تحرص دائمًا على تنفيذ عقودها بشكل مهني، مراعيًا في ذلك أهمية الحفاظ على مصالح الدولة الليبية والشعب الليبي».

وأكدت حيادية واستقلالية عمل المؤسسة في كافة ربوع ليبيا، مشيرة إلى أنها بصدد «اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات التي تروج لأخبار مزيفة»، معتبرة أنها «تٌشويِّه صورة المؤسسة ومجلس إدارتها وإدخالها كطرفٍ في أي صراع سياسي».

«أفريكا إنتلجنس»: مؤسسة النفط حولت 4 ملايين دولار لشركة «BGN» اﻹماراتية

وأول أمس الثلاثاء، أفاد موقع «أفريكا إنتلجنس» الفرنسي بأنّ النائب العام المستشار الصديق الصور يجري تحقيقًا بشأن «تحويل مشبوه» بقيمة 4 ملايين دولار من المؤسسة الوطنية للنفط لحساب سويسري تابع لشركة «BGN» اﻹماراتية.

وتشير المعلومات التي نشرها الموقع إلى أن أمر التحويل لهذا المبلغ المالي صدر قبل عدة أسابيع، ولكن جرى حظره من قبل إدارة الامتثال للمصرف الليبي الخارجي الذي يدير أموال المؤسسة الوطنية للنفط. ونقل عن مصدر اعتقاده أنّ هذه الآلية قد تسمح بدفع عائدات المؤسسة الوطنية للنفط إلى صدام نجل المشير خليفة حفتر، باعتبار ذلك «جزء من اتفاق جرى التوصل إليه في أبوظبي في يوليو الماضي مع إبراهيم الدبيبة».