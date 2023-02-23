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في اجتماع واشنطن.. قطر تعد بمشاركة «بناءة» لحل الخلافات بين الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 10:41 مساء
في اجتماع واشنطن.. قطر تعد بمشاركة «بناءة» لحل الخلافات بين الأطراف الليبية
ممثل دولة قطر في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي. (الخارجية القطرية)
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وعدت دولة قطر بمشاركة «بناءة» مع أطراف المجتمع الدولي لحل الخلافات بين الأطراف الليبية بالطرق السلمية، مجددة التأكيد على دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك لمهمة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وشاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا ضمن مجموعة الاتصال الدولية «P3+2+2»، الذي بدأ أعماله اليوم الخميس في العاصمة الأميركية واشنطن إلى جانب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا والإمارات.

التحديات والتداعيات التي تواجه ليبيا للوصول إلى الانتخابات
ومثل دولة قطر في الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط» إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا، وكيفية إيجاد أنجع السبل للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

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وأكد مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، في كلمته خلال الاجتماع، «أن دولة قطر لن تدخر جهداً في المشاركة البناءة مع أطراف المجتمع الدولي في السعي لحل الخلافات بين الأطراف الليبية بالطرق السلمية وتوفيق الآراء وذلك من أجل الوصول لحل دائم ومستدام ورؤية ليبيا آمنة ومستقرة».

قطر تدعم التوافق الوطني في ليبيا للوصول إلى الانتخابات
ولفت الخليفي إلى أن «موقف دولة قطر الثابت هو الدعم الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويحقق المصلحة الوطنية والاستقرار والسلام وتطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار».

كما جدد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، التأكيد على دعم دولة قطر الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحل الأزمة الليبية.

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