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باتيلي يجري مشاورات في برلين حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 09:51 مساء
باتيلي يجري مشاورات في برلين حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع في برلين مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، الأربعاء 15 فبراير 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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أجرى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، مشاروات في برلين مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا، بحضور المبعوث الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك.

وقال باتيلي، عير حسابه على «تويتر»، إن الطرفين طالبا المؤسسات الليبية بالتركيز على التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 2023، وحثّا المجتمع الدولي على توحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات شرعية.

مشاورات برلين تناقش التحرك نحو الانتخابات
وقالت الخارجية الألمانية، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، إن المشاورات ناقشت كيفية مساعدة ليبيا على إيجاد مخرج للمأزق السياسي والتحرك نحو الانتخابات، وكيف يمكن لعملية برلين في ليبيا أن تدعم جهود الأمم المتحدة، ويمكن للبعثة الأممية الاعتماد على دعم ألمانيا.

- باتيلي يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا دعم إجراء الانتخابات الليبية في 2023

وأمس الثلاثاء، قال باتيلي إنه ناقش مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة دعم عملية سياسية ليبية - ليبية تُسهِّل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023.

والجمعة الماضية، اجتمع باتيلي ووزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الذي قال إن بلاده ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات في عام 2023»، مجددا التأكيد على أن استقرار ليبيا «هو أولوية السياسة الخارجية الإيطالية».

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