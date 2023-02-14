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باتيلي يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا دعم إجراء الانتخابات الليبية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 12:18 صباحا
باتيلي يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا دعم إجراء الانتخابات الليبية في 2023
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الإثنين 13 فبراير 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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ناقش الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة دعم عملية سياسية ليبية - ليبية تُسهِّل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023.

وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع «تويتر» إنه جدد خلال لقائه كاثرين كولونا، دعوته لكل الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إلى تنسيق مواقفهم، وتوحيد كلمتهم دعمًا لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى السلام والاستقرار.

- باتيلي وتاياني يدعوان الأطراف الليبية إلى تسهيل إجراء الانتخابات
- تاياني لباتيلي: سنعمل مع الأمم المتحدة للحفاظ على وحدة ليبيا وتنظيم الانتخابات في 2023

والجمعة الماضية، اجتمع باتيلي ووزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الذي قال إن بلاده ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات في عام 2023»، مجددا التأكيد على أن استقرار ليبيا «هو أولوية السياسة الخارجية الإيطالية».

وقتها قال باتيلي إنه أعرب لتاياني خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في روما عن تقديره «للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023».

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الإثنين 13 فبراير 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الإثنين 13 فبراير 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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