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حكومة الدبيبة: تعليمات لتشغيل الفنادق المغلقة منذ 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 06:15 مساء
حكومة الدبيبة: تعليمات لتشغيل الفنادق المغلقة منذ 10 سنوات
الدبيبة وعدد من مسؤولي حكومته خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة «الضمان للاستثمارات»، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الإثنين، صدور تعليمات من رئيسها عبدالحميد الدبيبة لتشغيل الفنادق المقفلة منذ  عشر سنوات. 

وقال الدبيبة خلال اجتماع مع لجنة إدارة شركة «الضمان للاستثمارات» التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، إنه يجب تشغيل الفنادق المغلقة خاصة مع عدم وجود مبررات سوى غياب الجدية وعدم العمل بشكل مهني.

وأوضح أن الفنادق المعنية أهمها: الفندق الكبير، وفندق قوز التيك، وفندق الجوهرة الزاوية، وفندق الواحات طرابلس، كمرحلة أولى.

الدبيبة: يجب إعطاء فرصة العمل لجميع المختصين بمجال الفنادق
ودعا الدبيبة إلى التوجه للاستثمار مع القطاع الخاص دعماً له، وضمان تشغيل هذه المؤسسات المقفلة، والإعلان عن هذه المشروعات بطريقة العطاء العام، وإعطاء الفرصة لجميع العاملين في هذا المجال وفق مواصفات فنية محددة.

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مرحلة ثانية لتشغيل الفنادق المغلقة
وأضاف الدبيبة: «يجب أن تكون هناك مرحلة ثانية لعدد من الفنادق التابعة للشركة، حتى تتمكن من تشغيل فنادقها، واستمرار الشركة بهذا الوضع أمر لن نسمح به».

وعُقد الاجتماع بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، بغرض متابعة أوضاع الشركة وخطتها لمعالجة أوضاع الفنادق والقرى السياحية التابعة لها.

جانب من اجتماع الدبيبة ومسؤولي حكومته مع شركة «الضمان للاستثمارات»، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع الدبيبة ومسؤولي حكومته مع شركة «الضمان للاستثمارات»، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع الدبيبة ومسؤولي حكومته مع شركة «الضمان للاستثمارات»، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع الدبيبة ومسؤولي حكومته مع شركة «الضمان للاستثمارات»، طرابلس، 13 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)
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