شاهد في «هنا ليبيا»: بلديات الساحل تتذمر من قرار الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الضوء على حالة التذمر والغضب جراء قرار وزارة الحكم المحلي بخصوص تكليف مجالس تيسيرية لبلديات الساحل، وهو ما اعتبره العديد من الأهالي وأدًا للانتخابات البلدية، التي من المفترض العمل عليها.

افتتاح مركز صحي بمحلة خلة الفرجان

وتطرق البرنامج إلى افتتاح وزير الصحة المكلف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، المركز الصحي المقريف بمنطقة خلّة الفرجان، المستحدث جنوب العاصمة طرابلس، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي المنطقة، حيث يضم المركز الصحي عيادات خارجية في تخصصات النساء والولادة والأطفال والصحة العامة والأسنان وفق بيان صادر عن الوزارة.

وعرّج البرنامج على عدد من الأخبار الخاصة بالبلديات ومن بينها القضاء على تدفق مياه الصرف الصحي في طبرق، ومحاكاة انتخابية ليوم الاقتراع في سبها.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع