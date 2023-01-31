شكري يستعرض مع لافروف جهود القاهرة لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه تناول الأوضاع في ليبيا خلال محادثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وجهود القاهرة لدفع إجراء الانتخابات في البلاد.

وتحدث شكري عن ضرورة إقامة حكومة تمثل مصالح الشعب الليبي وتنهي وجود القوات الأجنبية والمليشيات، مع الحفاظ على الأطر الشرعية بداية من اتفاق الصخيرات وما تلاه، حسب جزء من كلمته في مؤتمر مشترك مع لافروف في موسكو اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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كما تطرق إلى مسألة دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وعدم الانزلاق للمواجهات.