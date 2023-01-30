الطرابلسي يبحث وضع حلول لمشكلات الجالية الليبية في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، وضع الحلول للمشاكل التي تواجه الجالية الليبية المتواجدة بتونس، وتذليل الصعوبات أمام حركة المسافرين بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الإثنين بمكتبه مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن اللقاء تناول آفاق التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

- الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء

وفي 12 يناير الجاري، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن رفع «القيد عن اسم 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء»، وهو أحد أبرز الملفات العالقة في العلاقات بين البلدين منذ سنوات، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي خلال لقائه سفير جمهورية تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، الإثنين 30 يناير 2023 (وزارة الداخلية)