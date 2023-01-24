شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على الأنباء التي تشير إلى وجود ضغوط أميركية على قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للتوافق بينهما بغية تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا.

المعلومات المثارة جاءت في أعقاب زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية «سي أي إيه» وليام بيرنز إلى ليبيا في 12 يناير الماضي، ولقائه الدبيبة وحفتر، في إطار اهتمام الولايات المتحدة في تتبع مجموعة «فاغنر» الروسية.

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وأشار تقرير لموقع «أفريكا إنتلجنس» إلى أن«واشنطن تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن سيطرة فاغنر على العديد من حقول النفط، مما قد يمنح روسيا نفوذا جديدا في سوق الطاقة، كما تنتقد من وراء الكواليس القاهرة بشكل خاص التي تعد الداعم الرئيسي لحفتر ولها علاقات فاترة مع الدبيبة، وتعارض بشدة التحالف بين الرجلين».

وفتح البرنامج نقاشا حول كل هذه الأنباء مع كل من: أستاذ الإعلام والعلاقات الدولية الدكتور جمال الزوي، والنائب السابق في البرلمان الإيطالي ومدير الشبكة الإيطالية للدبلوماسية خالد شوقي، والباحق السياسي علي السعيدي.

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