افتتاح الدورة الأولى لمعرض وكلاء الصناعات الإيطالية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت مساء اليوم الإثنين بأرض معرض طرابلس الدولي فعاليات الدورة الأولى لمعرض «وكلاء الصناعات الإيطالية»، الذي تنظمه شركة «النخلة المضيئة» بالشراكة مع الغرفة التجارية الليبية الإيطالية، بمشاركة أكثر من 35 شركة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري.

وحضر افتتاح المعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المهندس أنور أبوستة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام أبوعجيلة والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي علي نصير، والمدير العام لمعرض طرابلس الدولي إسلام جعفر والمدير العام للمنطقة الحرة بمصراتة المهندس أيمن الدرويش والملحق التجاري بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا ولفيف من أصحاب الأعمال والشركات والوكلاء المشاركين بالمعرض، وعميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي.

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وأكد الحويج في كلمة بالمناسبة أهمية معرض وكلاء الصناعات الإيطالية ودعم الوزارة والهيئة العامة للمعارض لتنظيم هذه الفعاليات وتعزيز دورها في نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع الدول الصناعية ومساهمتها في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، بحسب الغرفة التجارية الليبية الإيطالية.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المعرض يشهد في نسخته الأولى مشاركة أكثر من 35 شركة من وكلاء الشركات الإيطالية الرائدة بمجالات المقاولات والاستثمار العقاري، وتنفيذ الملاعب والصالات الرياضية، وتجهيز المعامل والمختبرات الطبية وكبرى المصانع الإيطالية المتخصصة بصناعة مواد البناء والصحية، والمنتجات الغذائية، والأجهزة والمعدات الطبية، والآلات والمستلزمات الزراعية، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والأثاث المنزلي والمكتبي.

الحويج متحدثا في افتتاح الدورة الأولى لمعرض وكلاء الصناعات الإيطالية في طرابلس، الإثنين 23 يناير 2023. (الغرفة التجارية الليبية الإيطالية)

الحويج خلال حضوره افتتاح الدورة الأولى لمعرض وكلاء الصناعات الإيطالية في طرابلس، الإثنين 23 يناير 2023. (الغرفة التجارية الليبية الإيطالية)

عدد من الضيوف الحاضرين لافتتاح الدورة الأولى لمعرض وكلاء الصناعات الإيطالية في طرابلس، الإثنين 23 يناير 2023. (الغرفة التجارية الليبية الإيطالية)