افتتاح 3 مدرجات دراسية في جامعة النجم الساطع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب افتتاح ثلاثة مدرجات دراسية تستوعب 700 طالب في جامعة النجم الساطع بالبريقة.

وحضر الافتتاح مدير إدارة الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور فرج العريبي، والمدرجات هي «مدرج شهداء البريقة بسعة 200 طالب، ومدرج الشهيد صالح مذكور بسعة 200 طالب، ومدرج الملك إدريس السنوسي بسعة 300 طالب»، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى تجهيز المدرجات بما يتماشى مع متطلبات العملية التعليمية من تقنية عالية، مضيفا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار تعزيز قدرة المؤسسات التعليمية العليا على استيعاب أكبر عدد من الطلاب، بما يتناسب مع العملية التعليمية وطرق التدريس بالجامعات.