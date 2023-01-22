المنقوش تطالب جامعة الدول العربية بجهود على مستوى الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

جددت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش «التزام الحكومة بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية ومنع انزلاقها إلى الفوضى»، داعية إلى أن تكون «جهود الجامعة على مستوى جهود الأمم المتحدة».

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس، منذ قليل. ويشارك في الاجتماع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، ويغيب عن الجلسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط..

وأضافت المنقوش: «حكومة الوحدة الوطنية مصرة على دور الجامعة العربية، ولا يمكن منعها من لعب دور إيجابي في إنهاء المرحلة الانتقالية».