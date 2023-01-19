«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ408 شركات خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الخميس، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير الجاري.

وفتح «المركزي» اعتمادات مستندية لـ408 شركات، خلال الأسبوع، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

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ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة في المنشور نفسه، والقاضية بموافقة الجهات المطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».