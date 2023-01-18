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مسؤول جزائري: مشروع الربط الكهربائي المباشر مع ليبيا يحتاج تمويلا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 18 يناير 2023, 08:52 مساء
مسؤول جزائري: مشروع الربط الكهربائي المباشر مع ليبيا يحتاج تمويلا
المدير العام لشركة «سونلغاز» الجزائرية الحكومية مراد عجال (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المدير العام لشركة «سونلغاز» الجزائرية الحكومية مراد عجال، اليوم الأربعاء، عن اعتزام سلطات بلاده تصدير الكهرباء مباشرة إلى ليبيا، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل للمشروع.

وقال المسؤول الجزائري، بخصوص إمكانية تصدير الكهرباء إلى ليبيا، إن «المحادثات بهذا الخصوص متواصلة مع الشركة العامة للكهرباء (جيكول). وتحدث عن خيارين، ففي حالة ما إذا قامت (سونلغاز) بنقلها عبر تونس فإن كميات الكهرباء المصدرة لن تكون كبيرة».

لكن فيما يتعلق بمشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا، شدد على ضرورة إيجاد الطرفين مصادر تمويل من أجل تنفيذه والوقت المطلوب.

- أبرزها تصدير الكهرباء.. الجزائر تعرض على ليبيا التعاون في مجالات الطاقة
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زيارة وفد ليبي إلى الجزائر
وقام وفد من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء «جيكول» برئاسة المدير العام عبدالحميد محمد المنفوخ بزيارة إلى الجزائر الشهر الماضي، التقى خلالها المدير العام لشركة الكهرباء الجزائرية «سونلغاز»، وناقشا «سبل إعادة تنشيط علاقات التعاون بين سونلغاز وجيكول».

وأبدى مراد عجال استعداد الجزائر تقديم خدماتها للجانب الليبي في مختلف مجالات الطاقة، على رأسها مسألة تصدير الكهرباء، إضافة إلى مجالات أخرى تشمل صيانة المحطات وشبكات الكهرباء وتشغيلها، وأيضًا صيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار، وتدريب العاملين.

وكانت الشركة الجزائرية وافقت على تلبية الاحتياجات الليبية من الكهرباء العام 2021، إذ اتفق الجانبان على تصدير الكهرباء من الجزائر إلى ليبيا عبر شبكة الكهرباء التونسية، بما يصل إلى 200 ميغاواط/ساعة. كما سبق لشركة «سونلغاز» أن حولت في يوليو 2021 ثماني توربينات لبناء محطة لتوليد الكهرباء في طرابلس، بطاقة 160 ميغاواط.

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