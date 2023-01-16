بالصور: كتيبة تابعة للقيادة العامة تضبط مهاجرين غير شرعيين جنوب هراوة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتيبة تابعة لقوات القيادة العامة، اليوم الإثنين، ضبط مهاجرين غير شرعيين مختبئين في أحد المنازل المهجورة جنوب مدينة هراوة.

المهاجرون حاولوا التسلل للسواحل الأوروبية

وأشارت الكتيبة 128 التابعة للقيادة العامة إلى أن أحد وحداتها المعززة سلمت المهاجرين غير الشرعيين إلى الجهات المختصة بعد ضبطهم أمس خلال محاولتهم العبور نحو السواحل الأوروبية، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتتواصل جهود مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في شرق البلاد وغربها، ففي يوم الأربعاء الماضي أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على شخصين من «تشكيل عصابي خطير» يمتهن تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل الليبية إلى جنوب إيطاليا.

مهاجرون غير شرعيين عقب ضبطهم في أحد المنازل المهجورة جنوب مدينة هراوة. (الكتيبة 128)

مهاجرون غير شرعيين عقب ضبطهم في أحد المنازل المهجورة جنوب مدينة هراوة. (الكتيبة 128)

مهاجرون غير شرعيين عقب ضبطهم في أحد المنازل المهجورة جنوب مدينة هراوة. (الكتيبة 128)

مهاجرون غير شرعيين عقب ضبطهم في أحد المنازل المهجورة جنوب مدينة هراوة. (الكتيبة 128)