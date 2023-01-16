شاهد في «هنا ليبيا»: تهالك كامل للبنية التحتية بسوسة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على تهالك البنية التحتية بسوسة، وعدم توفر الميزانية للبلديات مما تسبب في انهيار الشوارع والطرق العامة، والتي تعاني منها البلدية منذ فترة طويلة.

معاناة ليبية متزوجة من أجنبي

وفي جزء آخر من البرنامج، تطرقت الحلقة إلى معاناة ليبية متزوجة من أجنبي، التي أنجبت طفلا مريضًا وتعجز عن توفير حياة لنجلها، رغم قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الصادر في أكتوبر الماضي بمنح أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين. ونص قرار الحكومة، الذي حمل رقم 902 لسنة 2022، على أن «يتمتع أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج»، إضافة إلى الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية.

إزالة المباني المخالفة بسبها

وعرضت الحلقة إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الموقتة إزالة جميع المباني المخالفة بأربع مناطق أثرية في مدينة سبها، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لشاغليها، وذلك بناءً على كتاب المحامي العام في سبها الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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