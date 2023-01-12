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«الكهرباء» تجري اختبارات تشغيلية لمحطة الحقن في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 01:56 صباحا
«الكهرباء» تجري اختبارات تشغيلية لمحطة الحقن في جنزور
محطة الحقن بجنزور (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، استكمال مشروع إنشاء محطة الحقن بجنزور «جهد 30 ك.ف» الذي يهدف إلى تحسين الجهد واستقرار الشبكة بالمنطقة، وتخفيف الأحمال على بعض المحطات.

وأفادت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بإجراء الاختبارات التشغيلية بعد الانتهاء من تجهيز المشروع، موضحة أنه جارٍ العمل على ربط الكابلات بمحطة الـ220 لتغذية الأحمال، والمتوقع دخولها على الشبكة خلال المدة القريبة المقبلة، وذلك بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

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وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لصيانة وتجديد المحطات القديمة والمتهالكة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في عديد المناطق.

محطة الحقن بجنزور (الشركة العامة للكهرباء)
محطة الحقن بجنزور (الشركة العامة للكهرباء)
محطة الحقن بجنزور (الشركة العامة للكهرباء)
محطة الحقن بجنزور (الشركة العامة للكهرباء)
محطة الحقن بجنزور (الشركة العامة للكهرباء)
محطة الحقن بجنزور (الشركة العامة للكهرباء)
محطة الحقن بجنزور (الشركة العامة للكهرباء)
محطة الحقن بجنزور (الشركة العامة للكهرباء)
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