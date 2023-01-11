المنفي يثمن دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ثمن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية في ليبيا، مجددا التأكيد على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية وقوانين توافقية لتحقيق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، مخائيل أونماخت، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- النويري يبحث القضايا العالقة في العملية السياسية مع سفيري بريطانيا وألمانيا

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الألماني أكد للمنفي خلال اللقاء، دعم بلاده لأي مسار يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية، مثمنا مشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه ويشرف عليه المجلس الرئاسي، والجهود المتواصلة لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية من قبل المجلس.

لقاء السفير الألماني مع النويري

والتقى السفير الألماني أمس الثلاثاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، بديوان المجلس في طرابلس لمناقشة «المستجدات السياسية في ليبيا وأهم القضايا العالقة وسبل معالجتها ودور المجتمع الدولي في إطار مسؤولياته تجاه ليبيا» بحسب ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأوضح بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذه اللقاءات تأتي في إطار متابعة المستجدات السياسية والمشاورات بخصوص جميع القضايا المتعلقة بالشأن الليبي في ظل الدور الأممي.