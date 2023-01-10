النويري يبحث القضايا العالقة في العملية السياسية مع سفيري بريطانيا وألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في مكتبه بمقر فرع ديوان المجلس في طرابلس، اليوم الثلاثاء، السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال في لقاءين منفصلين، وذلك لبحث القضايا العالقة في العملية السياسية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن النويري ناقش مع السفيرين خلال اللقاءين، «المستجدات السياسية في ليبيا وأهم القضايا العالقة وسُبل معالجتها، ودور المجتمع الدولي في إطار مسؤولياته تجاه ليبيا».

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وأوضح بليحق أن هذه اللقاءات تأتي في إطار متابعة المستجدات السياسية والمشاورات بخصوص كافة القضايا المتعلقة بالشأن الليبي في ظل الدور الأممي.

والتقى السفير الألماني ميخائيل أونماخت في وقت سابق اليوم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الذي بحث معه المشكلات والصعوبات التي يواجهها المرضى الليبيون في ألمانيا.

النويري مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال خلال لقائهما في طرابلس، الثلاثاء 10 يناير 2023. (مجلس النواب)