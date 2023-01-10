بليحق: إعداد مسودة الوثيقة الوطنية لسياسات الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الانتهاء من مسودة الوثيقة الوطنية لسياسات واستراتيجيات الهجرة، التي ستعرض على المجلس لاعتمادها.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب، برئاسة ربيعة أبوراص، اليوم الثلاثاء، حسب بيان على صفحة بليحق بموقع «فيسبوك».

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وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد بفرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، آليات تنفيذ الاستراتيجية على الصعيد الوطني.