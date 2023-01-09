حكومة الدبيبة: صيانة 285 مدرسة وأكثر من 100 مرفق صحي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه من المقرر استكمال صيانة 285 مدرسة موزعة على جميع البلديات، فضلًا عن 102 مرفق صحي متنوع بين مستشفيات ومراكز صحية.

واجتمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا وعدد من مديري الإدارات الفنية بالجهاز، ظهر اليوم الإثنين، لمتابعة الإجراءات الفنية والتعاقدية للجهاز لتنفيذ مشروعات التنمية لعام 2022.

أولوية للمدارس المتوقفة والمراكز الصحية

وأكد الدبيبة على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات خاصة تلك الجارية والجاهزة، وأن تعطى الأولويات للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة.

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صيانة عدد من كليات جامعة بنغازي

ونوه بأن الأعمال التي يجري تنفيذها تشمل مشروعات خدمية مختلفة، موجهًا الشكر إلى إدارة متابعة مشروعات التعليم لجهدهم في استكمال أعمال صيانة عدد من كليات جامعة بنغازي، ومنها كلية الطب وجراحة الفم والأسنان.

كما دعا إلى ضرورة استكمال باقي الكليات وإعطاء الأولوية للجامعة نظرا لما تعرضت له من خراب.

جانب من اجتماع مناقشة مشروعات التنمية المتوقفة منذ العام 2022، 9 يناير 2023 (حكومة الدبيبة)

الدبيبة خلال اجتماع مناقشة مشروعات التنمية المتوقفة منذ العام 2022، 9 يناير 2023 (حكومة الدبيبة)