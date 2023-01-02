وزارة التعليم العالي تنعي طالبة بكلية الطب توفيت في حادث سير برقدالين

القاهرة - بوابة الوسط

نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الإثنين، طالبة بكلية الطب البشري جامعة الزاوية توفيت في حادث سير تعرضت له حافلة كانت تقل طالبات في طريقهن إلى الجامعة بمدينة رقدالين غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن الطالبة رجاء رجب المريمي «وافتها المنية إثر حادث سير أليم، وهي في طريقها، رفقة زميلاتها، من مدينة رقدالين إلى كلية الطب البشري جامعة الزاوية».

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وتقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكافة العاملين بالوزارة بأحر التعازي القلبية إلى أهل الطالبة رجاء رجب المريمي وزملائها، متمنين الشفاء العاجل لزميلاتها: رهام علي الانبط، ونهال طارق الانبط، ونسرين رحومه باكير، واديل موسى هديه، وآلاء خالد الشبلي، وأميمه عادل الشبلي، ونور زيدان منصور، اللائى تعرضن لجروح متفاوتة إثر الحادث الأليم

موقع الحادث الذي تعرضت له حافلة الطالبات بمدينة رقدالين، الإثنين 2 يناير 2022. (الإنترنت)

موقع الحادث الذي تعرضت له حافلة الطالبات بمدينة رقدالين، الإثنين 2 يناير 2022. (الإنترنت)