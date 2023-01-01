باشاغا يؤكد ضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها في كل المجالات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها في كل المجالات وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية.

جاء تأكيد باشاغا خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب انتصار عبود.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن اللقاء خُصِّص لمناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع المرأة وقضاياها الاجتماعية ودورها المهني والاقتصادي والسياسي.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا أكد من جانبه «ضرورة تفعيل دور المرأة وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية وألا يقتصر دورها على عضوية المجالس البلدية والقطاعات الإدارية والخدمية».

كما أعرب باشاغا «عن دعمه الكامل للمرأة الليبية وتمكينها في كل المجالات نظرًا لكفاءتها العالية وتحقيقها نجاحات باهرة على مختلف الأصعدة» وفق المكتب الإعلامي.

باشاغا خلال لقائه مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، الأحد 1 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

وزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود خلال لقائها مع باشاغا، الأحد 1 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)