باشاغا يستمع إلى شرح مفصل عن المشاكل والمختنقات ببلدية الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

استمع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا من حكماء وأعيان وعميد وأعضاء المجلس البلدي الكفرة إلى شرح مفصل عن مشاكل ومختنقات البلدية والعقبات التي تعترض أداء مؤسسات الدولة والمرافق العامة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين من بينها المياه والكهرباء والمواصلات، وآلية صيانة وتطوير البنى التحتية لمطار مدينة الكفرة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وعقد باشاغا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع حكماء وأعيان وعميد وأعضاء المجلس البلدي الكفرة بحضور عدد من وزراء الحكومة ضمـن جولته التفقدية لبلدية الكفرة التي وصلها في وقت سابق اليوم.

- باشاغا يصل الكفرة على رأس وفد وزاري

باشاغا يشيد بالوضع الأمني في الكفرة

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن باشاغا أشاد خلال الاجتماع بأداء الأجهزة الأمنية ودورها الكبير في حفظ الأمن ببلدية الكفرة والمناطق المجاورة لها، مثنيا على الروح الوطنية العالية للعناصر الأمنية وأداء واجبهم بكل أمانة وإخلاص مما انعكس إيجابا على الوضع الأمني بمدينة الكفرة التي تعد من أكثر المناطق أمنا واستقرارا.

وأشار المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أن جولة باشاغا في مدينة الكفرة تأتي امتداداً لجولاته التفقدية ووقوفه ميدانياً على الوضع الخدمي ببلديات المدن الليبية.