شكشك يستقبل الأمين العام لمنظمة «الأربوساي» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأربوساي» نجيب القطاري، والمشرف العام للمنظمة فيصل ماني.

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله تقديم عروض مرئية توضح مراحل تطور الديوان المؤسسي والرقابي، والتي شملت إعادة بناء الكادر الوظيفي وتطوير القدرات وتحسين منهجيات الرقابة، بالإضافة إلى التحول الرقمي بالديوان، وتسخير التقنيات الحديثة في العمل الرقابي.

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وحضر اللقاء السفير التونسي لدى ليبيا أسعد العجيلي، وعضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

لقاء شكشك والأمين العام لمنظمة «الأربوساي» في طرابلس، الأربعاء 28 ديسمبر 2022. (ديوان المحاسبة)

لقاء شكشك والأمين العام لمنظمة «الأربوساي» في طرابلس، الأربعاء 28 ديسمبر 2022. (ديوان المحاسبة)