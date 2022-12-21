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شكشك يشارك في اجتماع المنظمة العربية للأجهرة الرقابية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 03:00 مساء
شكشك يشارك في اجتماع المنظمة العربية للأجهرة الرقابية
من مشاركة شكشك عبر تطبيق «زوم» في اجتماع المنظمة العربية للأجهرة الرقابية، 21 ديسمبر 2022. (ديوان المحاسبة)
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شارك رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق «زوم»، في الاجتماع السادس العادي للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وتناول الاجتماع اعتماد تقارير الأمانة العامة، والنظر في تقارير بعض اللجان ومنها لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية، وفق بيان صادر عن ديوان المحاسبة.

- آفاق ميزانية 2023 في مناقشات الكبير وشكشك

وأمس الثلاثاء، بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الإنفاق العام لسنة 2022، وآفاق ميزانية 2023.

من مشاركة شكشك عبر تطبيق «زوم» في اجتماع المنظمة العربية للأجهرة الرقابية، 21 ديسمبر 2022. (ديوان المحاسبة)
من مشاركة شكشك عبر تطبيق «زوم» في اجتماع المنظمة العربية للأجهرة الرقابية، 21 ديسمبر 2022. (ديوان المحاسبة)
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